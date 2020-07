Überraschung zum Jubiläum "The Voice of Germany" geht erstmals mit sechs Coaches an den Start

In der zehnten Staffel von "The Voice of Germany" werden sechs Coaches auf dem roten Stuhl Platz nehmen und Gesangstalente unter ihre Fittiche nehmen. Dabei bilden Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß (35, "Das Beste") und Sängerin Yvonne Catterfeld (40) erstmals einen weiblichen Doppelstuhl. Zudem werden der finnische Sänger Samu Haber (44) und sein irischer Kollege Rea Garvey (47) ihr geballtes Musikwissen auf einem Stuhl vereinen. Daneben wird "The Voice of Germany"-Urgestein Mark Forster (37) Platz nehmen, ebenso wie Nico Santos (27), der im letzten Jahr bereits als Online-Coach vermeintlich ausgeschiedenen Kandidaten eine zweite Chance auf seiner Comeback Stage bot.