Überraschung vor dem Kreißsaal Krankenhausbesuch: Fiona Erdmann bereitet sich auf die Geburt vor

Fiona Erdmann (31) und ihr Freund "Moe" erwarten im September das erste gemeinsame Kind. Nun haben sie das Krankenhaus in Dubai besucht, in dem die Entbindung stattfinden soll. "Ich musste einen Kostenvoranschlag für meine Krankenversicherung in Deutschland besorgen", erzählt sie in einer Instagram-Story. Obwohl sie inzwischen in Dubai lebt, sei sie immer noch in Deutschland versichert, so Erdmann weiter.