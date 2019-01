Nina Moghaddam: "Ich war geschockt"

Für die Moderatorin sei damals mit dem Auszug ihres Partners eine Welt zusammengebrochen. "Ich hätte unsere Beziehung retten wollen, aber dazu gehören zwei", so Moghaddam. Erst 2018 sei der Kontakt wegen des gemeinsamen Sohnes wieder regelmäßiger geworden. "Am ersten Abend, wo Dominik wieder bei mir in der Wohnung war, haben wir Lenny zusammen ins Bett gebracht und danach einen Wein getrunken. Bei der Umarmung zum Abschied habe ich wieder dieses Kribbeln gespürt. Ich war geschockt."