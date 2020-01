Überraschung im Central Perk Jennifer Aniston bringt Fans am "Friends"-Set zum Ausrasten

Jennifer Aniston (50, "Wir sind die Millers") übernimmt am heutigen Freitag die Moderation der "The Ellen Show", die für gewöhnlich das Zuhause von Ellen DeGeneres (61) ist. Aniston begrüßt darin Gäste wie Sängerin Selena Gomez (27) oder Schauspieler Will Ferrell (52). Zudem zeigt die Schauspielerin einen besonderen Clip, wie ein Vorab-Ausschnitt der Show zeigt: Vor der Show besuchte sie das "Friends"-Set, genauer gesagt das berühmte Café Central Perk, das sich noch immer auf dem Gelände von Warner Bros. befindet, auf dem auch die Talkshow von DeGeneres aufgezeichnet wird. Fans können sich bei einer Tour über das Gelände auf dem berühmten "Friends"-Sofa ablichten lassen - an diesem Tag mit einem besonderen Accessoire.