Überraschung für Reese Witherspoon Miley Cyrus hat jetzt eine Promi-Talkshow auf Instagram

Im US-Fernsehen steht es durch die Corona-Krise derzeit schlecht um die berühmten Talkshows, viele haben ihre Aufzeichnungen ausgesetzt. Aber es gibt ja noch die sozialen Medien - und Miley Cyrus (27). Die Schauspielerin und Sängerin startete via Instagram ihre eigene Talkshow "Bright Minded". Damit möchte sie ihren Fans "emotionale Unterstützung in dieser schwierigen Phase" geben und "Licht in dunkle Zeiten" bringen.