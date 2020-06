Überraschung für das Model Hochzeitstag bei Barbara Meier: Rätsel-Reise und 1.000 rote Rosen

Bald kommt das Baby

Auf dem Bild, das sie auf Instagram teilte, ist auch Meiers bereits beachtlicher Babybauch gut zu erkennen. Sie trägt ein ärmelloses, knielanges Kleid in Schwarz, das sie mit Metallic-Riemchen-Pumps und langer Halskette kombinierte. Ihre Haare ließ sie dabei offen und glatt frisiert über die Schultern fallen. Im Februar hatten Meier und Hallmann via Instagram verkündet, dass sie Eltern werden. Im Sommer wird das Baby auf die Welt kommen, wie sie damals verrieten. Die "Germany's next Topmodel"-Siegerin von 2007 machte die Beziehung zu dem österreichischen Unternehmer im Frühjahr 2016 öffentlich. Im Mai 2018 machte ihr Hallmann in Cannes einen hollywoodreifen Heiratsantrag, ein Jahr später folgte die Hochzeit.