Anfang Januar wurde bekannt, dass Schauspieler Justin Chambers (49) die beliebte Ärzteserie "Grey's Anatomy" verlässt. Er war seit der ersten Staffel als Dr. Alex Karev zu sehen. Seinen letzten Auftritt hatte er bereits im November 2019, was Fans noch mehr überraschte. Alex' Abwesenheit wurde nebenbei erwähnt, der Arzt war zu seiner kranken Mutter gereist. In Folge 16 der laufenden 16. Staffel, die den Titel "Leave A Light On" trägt, wurde das Schicksal von Dr. Alex Karev endgültig aufgeklärt. Und zwar mit einer faustdicken Überraschung.