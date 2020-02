Scharold: Neue Impulse sind nötig

Scharold selbst ist die Entscheidung nicht leichtgefallen. "Wir alle haben in den vergangenen beiden Jahren gemeinsam viel erreicht. Sowohl sportlich als auch wirtschaftlich konnten wir kontinuierlich eine deutliche Verbesserung und eine positive Entwicklung des Vereins in die Wege leiten", wird der Geschäftsführer in der offiziellen Mitteilung des Vereins zitiert. Ihm zufolge stehe der Verein wirtschaftlich mittlerweile "auf gesunderen Füßen".