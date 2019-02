Überraschung auf dem roten Teppich Völlig neuer Look: Charlize Theron mit brünettem Bob bei den Oscars

So richtig gut zur Geltung kam die dunklere Frisur im Kontrast zu dem glamourösen, figurbetonten, vorne hochgeschlossenen, langärmeligen Dior-Kleid mit Schleppe und großem Rückenausschnitt in zartem Himmelblau. Dazu trug die in Südafrika geborene Schauspielerin auffallenden Diamantschmuck an Hals, Armen und Ohren. Beim Make-up lenkte sie den Fokus mit knallrotem Lippenstift wieder auf die Kopfpartie.