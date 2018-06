Überraschung auf dem roten Teppich Cate Blanchett: Plötzlich tätowiert?

Große Überraschung auf dem roten Teppich bei der Gala zum AFI Life Achievement Award für George Clooney (57, "Up in the Air"): Oscar-Gewinnerin Cate Blanchett (49, "Blue Jasmine") offenbarte an ihren Armen und am Dekolleté jede Menge Tattoos! Doch die 49-Jährige hat keine Marathon-Sitzung bei einem Tätowierer hinter sich, sie trug lediglich Tattoo-Ärmel, wie bei genauerem Hinsehen zu erkennen ist.