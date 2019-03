Peiffer erinnerte sich nach seinem Rennen an die Heim-WM 2012 in Ruhpolding, als er beim letztem Schießen auf Goldkurs liegend zwei Fehler schoss und am Ende Siebter wurde. Einer weniger und es wäre Gold geworden. "So richtig warm bin ich mit dem Einzel noch nicht geworden", sagte Peiffer nach seinem perfekten Rennen.

Peiffer: "Ich dachte, mir fliegt die Schädeldecke weg"

"Den Sprint gewinnen Jungs, das Einzel gewinnen Männer" - diesen legendären Spruch des zurückgetreten Norwegers Emil Hegle Svendsen würde wohl jeder Skijäger unterschreiben. Denn der Klassiker gilt als das schwerste Rennen. In Östersund mussten die Skijäger 775 Höhenmeter überwinden. Dazu der Druck von einer Strafminute pro Fehler.

"Ich dachte, mir fliegt die Schädeldecke weg. Aber das Leiden hat sich gelohnt", berichtete Peiffer von seinem Kampf. Wie Peiffer konnte bisher keiner der anderen Deutschen ein Einzel zuvor gewinnen. Der letzte deutsche Einzelsieg im Weltcup datiert vom Dezember 2008, als in Östersund Michael Greis siegte.

Doch diesmal war bei leichtem Schneefall alles bereitet für Peiffers Triumph. Schon beim Anschießen hinterließ er einen sicheren Eindruck. Der akribische Arbeiter, der jede Einheit und jedes seiner Rennen analysiert, teilte sich sein Rennen optimal ein. So hatte er genug Kraft und Konzentration, um am Schießstand perfekt zu arbeiten und trotz schwieriger Bedingungen alle 20 Scheiben abzuräumen.

Am Donnerstag WM-Premiere der Single-Mixed-Staffel

"Ich habe einen guten Laufrhythmus gefunden und am Anfang nicht zu viel gepusht", sagte Peiffer. Denn er wusste, dass er am Ende noch genug Kraft braucht. "Man wird unruhiger und die Konzentration lässt nach. Das dritte und vierte Schießen war schon hart."

Favorit Johannes Thingnes Bö, der bereits zweimal Gold und einmal Silber gewann, schoss sich mit drei Fehlern aus den Medaillenplätzen und wurde am Ende Neunter. Damit hat das deutsche Team nach Verfolgungs-Gold von Denise Herrmann, Silber in der Mixedstaffel und zweimal Bronze durch Laura Dahlmeier (Sprint, Verfolgung) bisher fünf Medaillen geholt.

Am Donnerstag (17.10 Uhr) steht die WM-Premiere in der Single-Mixed-Staffel an. Dort greifen Herrmann und Lesser nach der nächsten Medaille.

