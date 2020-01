Überraschendes Geständnis Wegen seiner Frau: Will Smith war eifersüchtig auf Rapper Tupac Shakur

Rapper, Fresh Prince, Actionstar: Für viele seiner Fans ist Will Smith (51) der Inbegriff von Coolness und Selbstbewusstsein. Doch das war nicht immer so. In einem Interview mit dem US-Radiosender 105.1 FM gestand der 51-Jährige, dass er früher wahnsinnig eifersüchtig auf Rapper Tupac Shakur (1971-1996) gewesen sei - wegen dessen enger Freundschaft zu Smiths Frau Jada Pinkett Smith (48).