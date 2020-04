Überraschender Tod mit 16 Jahren Grant Gustin trauert um jungen "The Flash"-Kollegen Logan Williams

Im Alter von gerade einmal 16 Jahren ist der kanadische Schauspieler Logan Williams verstorben. Das teilte seine Mutter der Lokalzeitung "Tri-City News" mit. Demnach ist die Todesursache bisher unbekannt. Williams spielte unter anderem in einigen Episoden der amerikanischen Superheldenserie "The Flash" den jungen Barry Allen. "The Flash"-Hauptdarsteller Grant Gustin (30) hat seinem ehemaligen Co-Star via Instagram Tribut gezollt.