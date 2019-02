Überraschender Auftritt Michelle Obama war der Star der Grammy-Verleihung

Die ehemalige First Lady Michelle Obama (55, "Becoming") legte am Sonntagabend bei den Grammy Awards einen Überraschungsauftritt hin. Die Frau von Barack Obama (57) sprach im Staples Center von Los Angeles darüber, wie Musik ihr "immer geholfen hat, meine Geschichte zu erzählen". Michelle Obama erschien dabei auf der Bühne zusammen mit Lady Gaga (32), Jada Pinkett Smith (47), Jennifer Lopez (49) und Alicia Keys (38).