Überraschender Auftritt Ganz in Leder: Katie Holmes zieht in New York alle Blicke auf sich

Schauspielerin Katie Holmes (40, "Date mit Hindernissen") war der Hingucker auf dem roten Teppich beim Chanel Künstler-Dinner im Rahmen des Tribeca Film Festivals am Montag in New York. Für das Event hatte sich der US-Star in eine Leder-Kombi geworfen. Der klassisch-feminine Zweiteiler bestand aus einem zweireihig geknöpften Blazer mit Dreiviertelärmeln und einer schmal geschnittenen, ebenfalls dreiviertellangen Hose.