Überraschender, aber haushoher Gewinn! "Schlag den Star": Faisal Kawusi besiegt den "Gladiator" Ralf Moeller

"Herkules gegen Schwerkules" kündigte Moderator Elton die zweite Sommer-Ausgabe von "Schlag den Star" an. Schauspieler Ralf Moeller (59, "Gladiator") trat gegen den Comedian Faisal Kawusi (27) an. Der Favorit schien von vornherein klar zu sein. Doch am Ende siegte überraschend der lustige 140-Kilo-Mann!