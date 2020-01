Überraschende Wendung "Doctor Who" führt erste schwarze Frau als Titelfigur ein

Ebenso unklar ist, welche Rolle Martins Doctor in der Serie einnehmen wird. Jodie Whittaker bestätigte nämlich erst vor wenigen Tagen, dass sie auch in der kommenden 13. Staffel wieder die Hauptrolle übernimmt. Ein Tweet der "BBC" deutet jedoch darauf hin, dass es künftig zwei Doctors geben wird - zumindest für eine Zeit. "In dieser Staffel ist Platz für alle", heißt es darin.

So reagieren die Fans

"Doctor Who"-Fans scheinen sich über die unerwartete Neuerung zu freuen. "Ich bin so verliebt, hoffentlich erfahren wir mehr über sie", schreibt ein Zuschauer auf Twitter. Ein anderer wird emotional: "Danke dass ihr schwarzen Nerds wie mir einen Doctor geschenkt habt, der wie wir aussieht. Ihr habt keine Ahnung, wie bahnbrechend das ist und wie sehr es mich zu Tränen gerührt hat." Und ein dritter meint: "Ich glaube, diese Folge hat mein Gehirn kaputt gemacht".

Wie der Twist um Tourguide Clayton letztendlich aufgelöst wird, erfahren Fans wohl in der nächsten Folge, die am 30. Januar in Großbritannien ausgestrahlt wird.