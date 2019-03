Vechta - Diese Pleite der Bayern-Basketballer ist eine Überraschung: Aufsteiger Rasta Vechta hat in der Basketball-Bundesliga am Sonntagnachmittag sensationell mit 93:75 gegen den FC Bayern gewonnen. Die Bayern stehen trotz der Niederlage unangefochten an der Tabellenspitze, die Niedersachsen bleiben auf Rang drei.