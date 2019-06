Überraschende Parallelen Das haben Katarina Witt und Rammstein gemeinsam

Was haben die ehemalige Eiskunstlauf-Olympia-Siegerin Katarina Witt (53, "So viel Leben") und die Schockrock-Band Rammstein ("Ausländer") gemeinsam? Mehr, als man auf den ersten Blick denkt. Nicht nur ist Witt großer Fan der Gruppe, sie zeigt in einem Interview mit der "Welt am Sonntag" auch einige Parallelen zu ihr auf - und nimmt sie gegen Kritiker in Schutz.