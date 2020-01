Mit ihm ehrt die Stadt zusammen mit einer Experten-Jury Eigentümer, die die Fassaden ihrer (historischen) Gebäude durch vorbildliche Renovierungs- und Gestaltungsmaßnahmen wieder in den "neuen alten“ Glanz bingen oder sich durch besondere Baukunst hervortun und damit das Münchner Stadtbild erstrahlen lassen und bewahren. Stadtbaurätin Elisabeth Merk: "Die ausgezeichneten Fassaden belegen, wie durch fachgerechte Instandsetzung historische Bausubstanz erhalten und wieder in Wert gesetzt werden kann. Sie zeigen, welches Potenzial in vielen Gebäuden steckt."