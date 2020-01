Prince Damien: Erste Worte als Dschungelkönig

Auf dem Dschungelthron flossen bei Prince Damien die Tränen. Er bedankte sich bei seinen Fans, den RTL-Zuschauern und möchte einen Teil seiner Siegprämie an eine Hilfsorganisation spenden, die Australien nach den schweren Buschbränden unterstützt: "Ich möchte Australien etwas zurückgeben. Ich möchte 20.000 Euro spenden, weil ich so eine tolle Zeit hier hatte." Bei diesen emotionalen Worten musste auch bei Moderatorin Sonja Zietlow vor Rührung weinen. Immer wieder wischte sie sich in den letzten Minuten der Live-Sendung die Tränen von der Wange.