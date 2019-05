Überraschende Entscheidung Aus für Adam Levine: Er schmeißt bei "The Voice" hin

Adam Levine (40) hat Schluss gemacht. Nach acht Jahren als Jury-Mitglied bei der US-Show "The Voice", hängt der Maroon-5-Frontmann den Job nun an den Nagel. In einer längeren Abschiedsbotschaft auf Instagram erklärte der Sänger am Freitag, es sei an der Zeit für ihn, "The Voice" hinter sich zu lassen.