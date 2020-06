Überraschende Ankündigung UFC-Star Conor McGregor will nicht mehr ins Oktagon steigen

Sollte sich McGregor an seine Worte halten, wird er künftig also nicht mehr für die bekannte MMA-Organisation UFC in den achteckigen Käfig steigen. Die Ankündigung ist allerdings mit Vorsicht zu genießen, hatte McGregor sich doch zuvor mehrfach aus dem Kampfsport zurückgezogen - das erste Mal 2016. Damals wurden die Rücktritte als eine Art Verhandlungstaktik gedeutet.