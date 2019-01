Überragender Auftritt "Tatort: Weiter, immer weiter": Wer ist dieser Roeland Wiesnekker?

Die Macher besetzten den anspruchsvollen Part mit einem durchaus gewohnten Gesicht: Der 51-jährige Wiesnekker wurde in der Nähe von Zürich geboren, hat allerdings niederländische Wurzeln. Bekannt wurde er durch seine zahlreichen Rollen in verschiedensten Fernseh- und Kinoproduktionen. Bereits 2005 hatte er seine erste Nebenrolle in einer "Tatort"-Produktion; damals im Münchner Ableger der Krimi-Reihe an der Seite von Udo Wachtveitl (60) und Miroslav Nemec (64).