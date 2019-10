Auf Platz fünf: Stadtrat Johann Sauerer, der erst am Mittwoch von der CSU zur ÖDP übergelaufen ist (AZ berichtete). Der Maschinenbauer will dagegen ankämpfen, dass "bestehende Stadtviertel weiter zubetoniert" werden, Bürotürme mehr Zuzug verursachen und in der Folge "immer mehr Pendler die Straßen der Stadtrandviertel verstopfen".