Die beiden Retterinnen (23 und 49) wurden zu einem Einsatz in einem MVG-Bus gerufen. Ein junger Mann habe Herz-Kreislaufprobleme, hieß es in dem Notruf. Als die beiden Frauen dort eintrafen, lag ein 25-Jähriger scheinbar schlafend in einer Vierersitzgruppe. Er roch laut Polizeibericht stark nach Alkohol.