Die junge Frau war gegen 21 Uhr zwischen Mittlerem Ring und Kleinhesseloher See unterwegs, als sich ihr der Radler von hinten näherte. Dieser hielt die Joggerin am Hosenbund fest, steckte seine Hand in ihre Hose und fasste ihr ans Gesäß. Als sich die 22-Jährige wehrte, ergriff der Mann auf seinem Fahrrad die Flucht. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.