Übergriff am Stachus Von Betrunkenen begrapscht und mit Flasche geschlagen

Fulya P. stellt die Männer zur Rede

Sie und ihre Schwester kamen am Sonntag aus einer Disco. Sie wollten gemeinsam in ein Café und Frühstücken. In der Schlosserstraße liefen sie gegen 9 Uhr zufällig zwei Männern über den Weg. Einer grapschte Fulyas Schwester, einer 20-jährigen Krankenschwester, an die Brust. Fulya P. stellte die Männer zur Rede.