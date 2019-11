Die Polizei schritt ein und kontrollierte, was in der Tüte war. Die erste Erkenntnis: Nur Lebensmittel. Die Polizisten ließen aber nicht locker und nahmen die Lebensmittel mit auf die nahegelegene Polizeiinspektion. Dort sah sich die Beamten die Lebensmittel nochmal genauer an. Mit Erfolg: 700 Gramm Heroin waren darin versteckt.