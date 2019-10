München - "Man konnte sehen, wie das Pfefferspray durch den Raum zog", erinnert sich Uhrmachermeister Rudolf B. (62) an den 5. April 2017. Den Tag, an dem eine Bande von Räubern das Juweliergeschäft seines Chefs in Harlaching überfiel und mit brachialer Gewalt ausraubte.