Laim - Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall am Samstag, 4. August, gegen 5.30 Uhr. Demnach fuhr der 21 Jahre alte Münchner von der Innenstadt mit der U5 in Richtung Laimer Platz. Zu diesem Zeitpunkt war er allein im U-Bahnabteil. Am Stachus stiegen vier Männer zu. Kurz vor der Station "Friedenheimer Straße" kam die Gruppe auf den 21-Jährigen zu und umringte ihn.