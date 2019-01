München - Weil sie dachten, mit einer Handykamera gefilmt worden zu sein, ging ein Trio auf einen Mann los, verletzten ihn mit Schlägen und Tritten und stahlen dem Opfer noch das Smartphone. Während seine Komplizen (25, 30) zur Sache erst einmal nichts sagen wollen, kündigt der dritte Angeklagte (21) am Dienstag zunächst umfassende Angaben zu den Vorwürfen in der Anklage an: Das Trio soll ein Handy geraubt und auf den Besitzer eingetreten haben.