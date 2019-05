München - Das erste Urteil ist gefallen: Nach einer Attacke von Bayern-Anhängern auf Löwen-Fans in der Münchner Innenstadt an Weihnachten 2017 ist am Dienstag ein 28 Jahre alter Bayern-Anhänger zu einer Bewährungsstrafe von 19 Monaten verurteilt worden - wegen Landfriedensbruchs, Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung und versuchter gefährlicher Körperverletzung in Mittäterschaft.