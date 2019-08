Olympiapark: Mit Pfefferspray gegen die Räuber

Wie die Polizei mitteilt, bedrohte einer der Männer die 28-Jährige mit einem Messer und verlangte Bargeld. Die junge Frau legte ihren Geldbeutel ab, woraufhin einer der Räuber das Geld daraus entwendete. Diesen Augenblick nutzte die Kellnerin und griff nach einem Pfefferspray, das am Tresen abgelegt war. Sie sprühte in die Richtung der maskierten Männer und konnte sie damit in die Flucht schlagen.