In seinem Wahn beschreibt er ein Anschlagsszenario, das an die Amokfahrt eines Neonazis im August vergangenes Jahres in Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia erinnert: Der Täter raste bei einer Kundgebung von Rechtsextremisten in eine Gruppe von Gegendemonstranten. Eine junge Frau kam ums Leben, mehr als 30 Menschen wurden verletzt.