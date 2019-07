Überarbeitetes Format Neue "Akte"-Moderatorin: Claudia von Brauchitsch wechselt zu Sat.1

"Das Magazin ist in fast 25 Jahren zum journalistischen Flaggschiff von Sat.1 geworden. Dort knüpfen wir an und schlagen gleichzeitig ein neues Kapitel voller lebensnaher, einmaliger Geschichten auf", erklärt die Moderatorin in einer Mitteilung des Senders. Wie es weiter heißt, erzähle man "künftig Geschichten, die Deutschland bewegen". Claudia von Brauchitsch war zuletzt unter anderem als Moderatorin bei Sky zu sehen.