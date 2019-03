Eine Blühflächenpatenschaft kann man ab 100 Quadratmeter für 50 Euro im Jahr übernehmen. Der Blühpate erhält eine Urkunde und eine Feldtafel. „Ziel ist es, viele kleine Flächen zu schaffen und damit überall Nahrung für Insekten zu bieten“, sagt BBV-Kreisobmann Georg Sachsenhauser.Zu Blühflächenpatenschaften des BBV veranstaltet der Kreisverband Landshut eine Infoveranstaltung am kommenden Donnerstag, 7. März, um 19 Uhr im Gasthaus Luginger in Mirskofen. Dazu sind alle Bürger eingeladen, die Interesse an einer Patenschaft haben, sowie alle Landwirte, die bereit sind, eine Fläche zur Verfügung zu stellen.

Außerdem können sich Interessierte per E-Mail an: bluehpatenschaften-la@bayerischerbauernverband.de oder bei der BBV-Geschäftsstelle Landshut unter % 0871/601510 melden.

Dass auch die Stadt Landshut ihren Teil zum Erhalt der Artenvielfalt leisten soll, fordert unter anderem die SPD-Fraktion und hat jüngst einen Antrag auf Wildblumenwiesen gestellt. Demnach sollen entsprechende Flächen des Landshuter Stadtparks künftig als Wildblühwiesen genutzt werden, um im innerstädtischen Bereich Blühwiesen als Nahrungsgrundlage zu schaffen.

Der Antrag soll im nächsten Bau- und Umweltsenat thematisiert werden. Margit Urban, Leiterin des Stadtgartenamts, sagt dazu: "Wir sind dabei, die Möglichkeiten auszuloten, wo solche Blühflächen Sinn machen würden." Da der Stadtpark auch weiterhin zur Freizeitgestaltung genutzt werden soll, müsse beides in Einklang gebracht werden.

Bio-Lebensmittel:

Wer dazu beitragen will, dass in der Landwirtschaft weniger Pestizide eingesetzt werden, der sollte auf ökologische Produkte zurückgreifen. Der Ökoanbau soll bis 2030 auf 30 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche ausgeweitet werden, so die Forderung des Volksbegehrens. Das gehe nur, wenn ein entsprechender Absatz von Bio-Lebensmitteln vorhanden ist, sagt Selmansberger vom Bund Naturschutz.

Bio-Produkte bekommt man mittlerweile schon beim Discounter. "Diese sind meistens aber nicht aus der Region", warnt der Experte. Lange Lieferwege belasten die Umwelt zusätzlich.

Für diejenigen, die sich kein Bio-Obst leisten können, hat Selmansberger einen einfachen Tipp: Es gibt genügend Streuobstwiesen in und um Landshut. Die Obstbäume tragen oft mehr Früchte, als die Besitzer verwerten können. "Einfach hingehen und fragen, ob man sich Früchte vom Baum oder vom Boden nehmen darf", rät Selmansberger.

Imkern:

Wer in Sachen Bienenrettung noch einen Schritt weiter gehen will, der kann unter die Hobby-Imker gehen. Das erste, was man tun sollte, ist, ein Gespräch mit den Nachbarn suchen, rät Barthl Frey, Vorsitzender des Landshuter Imkervereins. Haben diese nichts dagegen, gilt es, sich das fachliche Know-how anzueignen. Dazu bietet beispielsweise der Imkerverein Anfängerkurse an.

Bevor man mit der Bienenhaltung startet, ist noch der Gang zum Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten – dort erhält man eine landwirtschaftliche Betriebsnummer – sowie zum Veterinäramt nötig. Ein Bienenvolk holt man sich am besten bei einem erfahrenen Imker aus der Region, empfiehlt Frey.

Wer kein eigenes Bienenvolk im Garten halten will, kann auch eine Bienenpatenschaft bei einem Imker übernehmen. Diesen unterstützt man mit einem Geldbetrag und erhält im Gegenzug Honig. Der Imkerverein Landshut überlegt, solche Patenschaften ab nächstem Jahr anzubieten.

Regionaler Bienenhonig sollte beim Kauf die erste Wahl sein. Dazu rät auch Frey, denn: "Honig lässt sich importieren, Bestäubung nicht."