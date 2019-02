Über spanische, rhythmische Songs Luis Fonsi: Warum Latin-Pop in Deutschland immer beliebter wird

In Deutschland wurde er 2017 erst mit "Despacito" bekannt, in seiner Heimat Südamerika ist Luis Fonsi (40) seit den 90er Jahren ein Mega-Star. Immer mehr Latin-Pop-Songs erobern in den letzten Jahren auch die Deutschen Charts. Der Nachrichtenagentur spot on news verrät der Sänger, was der Grund dafür sein könnte. "Viele Menschen verbinden mit Musik ein bestimmtes Gefühl. Das ist für sie womöglich wichtiger, als jede einzelne Zeile eines Songs zu verstehen", so Fonsi.