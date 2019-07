An der Ingenieurfakultät für "Bau Geo Umwelt" der TU haben nun vier Studenten-Teams die Idee der Brücke aufgegriffen – und unter der Leitung ihres Professors Martin Mensinger erste Entwürfe ausgearbeitet. Was herauskam, haben sie am Mittwochabend in der Halle 6 des Kreativquartiers an der Dachauer Straße vorgestellt.