Über Nacht in Gewahrsam Jane Fonda zum vierten Mal bei Klimaprotesten festgenommen

Dieses Mal kommt Fonda aber nicht so einfach davon: Da sie bereits drei Mal festgenommen wurde, musste sie jetzt die Nacht im Gefängnis verbringen, wie eine Sprecherin des "Fire Drill Fridays", so der Name der regelmäßigen Protestaktion, gegenüber "Deadline" bestätigte. Fonda soll noch am heutigen Samstag dem Haftrichter vorgeführt werden.