Über Instagram mitgeteilt "Game of Thrones"-Star Kristofer Hivju positiv auf Corona getestet

In der Erfolgsserie "Game of Thrones" spielte Kristofer Hivju (41) den furchtlosen Tormund Riesentod. In der Realität muss er sich wie jeder andere Mensch derzeit vor einer winzig kleinen Gefahr in Acht nehmen: Der norwegische Schauspieler ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat der Star persönlich in einem Instagram-Post offenbart.