Über ihre Ehe zu Hans von Borsody Heide Keller fühlte sich nie gut genug für ihren Ehemann

Nach einer bereits zuvor gescheiterten Ehe zu Thomas Härtner, sagte Keller doch noch einmal Ja, "obwohl ich Angst davor hatte, dass es auch ein zweites Mal schiefgehen könnte. Am Tag vor der standesamtlichen Trauung saß ich heulend in der Garderobe und wollte alles absagen." Auch die Ehe zu von Borsody scheiterte. Warum es nie mit den Männern geklappt habe? "Weil ich zu viel wollte." Keller habe sich die Liebe damals "wie im Film vorgestellt. Leider ist diese Vision nicht alltagstauglich. Ich bin viel zu naiv an die Liebe herangegangen."