Über Frauen jenseits der 50 Es gibt eine neue "Sex and the City"-Serie

"Is There Still Sex in the City?" soll sich auf Sex, Dating und Freundschaft von New Yorker Frauen jenseits der 50 konzentrieren. Und darauf, unter welchem Druck diese stehen, jung zu bleiben. Früher hätten Menschen in diesem Alter nichts weiter getan, als zu altern und an Gewicht zuzulegen, wird Bushnell zitiert: "Von ihnen wurde nicht erwartet, dass sie Sport treiben, neue Unternehmen gründen, in einen anderen Bundesstaat ziehen, Gelegenheits-Sex mit Fremden haben und wieder von vorne anfangen." Genau so sehe aber die Realität von vielen älteren Frauen heute aus, so die Autorin, sie freue sich sehr, das nun auf den TV-Bildschirmen zu zeigen.