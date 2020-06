Über die nächsten zehn Jahre Kampf gegen Rassismus: Michael Jordan spendet 100 Millionen Dollar

NBA-Legende Michael Jordan (57) hat sich während seiner aktiven Zeit selten zu sozial-gesellschaftlichen Themen geäußert. Angesichts der Ereignisse in den USA in der Folge des gewaltsamen Todes des Afroamerikaners George Floyd bezog er kürzlich nicht nur Stellung, jetzt handelt er auch: Jordan kündigte an, dass er über seine Marke Jordan Brand über die nächsten zehn Jahre 100 Millionen Dollar für den Kampf gegen Rassismus spenden will.