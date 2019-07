Über die Grenze, Der Kriminalist, ... Krimi-Tipps am Donnerstag

20:15 Uhr, ZDFneo, Der Kriminalist: Die Liebeslehrerin

In einem heruntergekommenen Stundenhotel wird Anna Böttcher erschossen aufgefunden. Doch die junge Psychologin wirkt nicht wie eine Prostituierte. Was hat sie an diesen Ort geführt? Schumann (Christian Berkel) wird bei diesem Fall mit einer umstrittenen Therapieform konfrontiert - und mit einer ehrgeizigen jungen Psychologin, die sich auf gefährliches Terrain gewagt hat und irgendwann zu weit gegangen ist.