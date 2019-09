München - Wer heiratet, will (Steuer-) Geld sparen. Erstmal aber kostet die Trauung Geld. Und zwar in München mehr als im Bundesdurchschnitt. Während laut einer Auswertung der Dating-App jaumo.com bundesweit im Schnitt 65 Euro verlangt werden, kostet in München das Heiraten mindestens 67 Euro.