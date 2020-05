Über das schwere Coming Out Pixar thematisiert erstmals offen Homosexualität

Kurswechsel bei Disney?

Zuvor hatte Disney+ dieses Jahr in "Onward" erstmals einen animierten LGBTQ-Charakter auf die Bildschirme gelassen. Lena Waithe (36, "Queen & Slim") lieh hierfür Officer Specter ihre Stimme. Zuvor hatten sich Disney und Pixar nur am Rande an die Darstellung gleichgeschlechtlicher Liebe getraut.