Kunst-Ausstellung zeigt versteckte Klimafolgen

Die Nahtstelle tektonischer Platten, die sich in Patagonien in Südchile treffen, veranschaulicht durch einen Laserstrahl, Videoaufnahmen von Eisbergen, mit einem Knacken untermalt, ein Gespräch mit dem Mond, übertragen durch Radiowellen: So unterschiedlich fallen die Beiträge der Ausstellung "The Essential is Visible" aus, die in der Deutschen Gesellschaft für christliche Kunst (Finkenstraße 4) gezeigt werden.

Die Aufnahmen zeigen "sehr versteckte Folgen der Klimakatastrophe", sagt DG-Kuratorin Benita Meißner. Urheberin ist die tschechische Documenta-Künstlerin Magdalena Jetelová. Grenzen und Ausgrenzung tauchen in ihren Arbeiten immer wieder auf. Die Ausstellung läuft bereits seit Mitte September.