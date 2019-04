SoundsClever ist eine neue Initiative der HIGH END SOCIETY. „SoundsClever“ zeichnet komplette Audiosysteme aus, die eine erstklassige klangliche Performance für weniger als 5.000 Euro bieten. So können sich Besucher davon überzeugen, dass perfekter Klang durchaus erschwinglich sein kann und die HIGH END für jeden etwas bietet. Die SoundsClever-Anlagen werden von verschiedenen Ausstellern in ihren Räumen und Ständen sowie in zwei speziellen Kabinen in Halle 1 an allen Messetagen vorgeführt.