Über 5.000 Dollar entwendet Kourtney Kardashian wurde in ihrem eigenen Haus bestohlen

Drama bei "Keeping Up With the Kardashians": Kourtney Kardashian (40) stellte in der neuesten Folge der US-amerikanischen Reality-Show laut "E! News" fest, dass einige ihrer Habseligkeiten fehlten. Später fand sie dann auch eine Schuldige: Eine neue Hausangestellte habe 700 US-Dollar (umgerechnet etwa 635 Euro) aus ihrem Geldbeutel gestohlen. Auch Kardashians Ex-Freund Scott Disick (36) soll von der Frau beraubt worden sein. Ihm soll die Angestellte 4.500 US-Dollar (umgerechnet etwa 4.080 Euro) gestohlen haben.